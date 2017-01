Spesialenhetens siste dag med Jensen

Etter flere ganger å ha skjøvet på tidspunktet for når utspørringen av den pensjonerte politimannen skulle nå sin ende, bedyret aktor Kristine Schilling onsdag ettermiddag at hun ville bli ferdig torsdag. Aktoren med den formelle tittelen juridisk rådgiver i Spesialenheten for politisaker har i ti dager stilt den erfarne spaneren til veggs med detaljerte spørsmål. Etter den opprinnelige planen skulle aktoratet vært ferdige med sine spørsmål allerede forrige torsdag, men den målsettingen holdt ikke.

– Det er rett og slett vanskelig å si på forhånd hvor lang tid det tar å stille spørsmål til en tiltalt i en straffesak. I denne saken har vi dessuten også stilt Jensen en rekke spørsmål som han tidligere aldri har svart på i avhør, og da har det vært ekstra vanskelig å anslå hvor mange dager det ville ta, sier hovedaktor Guro Glærum Kleppe til NTB.

Statsadvokat Lars Erik Alfheim har forsikret dommer Kim Heger om at forsinkelsen ikke vil få noen konsekvenser for den totale gjennomføringen av straffesaken som skal pågå helt til sommeren.

Det har vært en kronologisk gjennomgang av perioden fra 1993 til våren 2014. Torsdag vil spørsmålene være knyttet til de siste månedene av perioden, før aktoratet avrunder.

Mandag vil Jensens forsvarere starte på sine spørsmål. Da vil nok politimannen finne det atskillig lettere å svare på spørsmålene. (©NTB)