Skroting av TPP kan åpne for norsk sjømat

Hovedkonkurrentene til norsk sjømat er særlig produkter fra Chile, men også fra USA og Canada. TPP-avtalen kunne gitt dem tollfri eksportadgang i et marked med 800 millioner mennesker, skriver Dagens Næringsliv. Ikke minst kunne de fått konkurransefordelen av et felles regelverk for veterinær- og mattrygghet, samt et regime for konfliktløsninger.

– Bortfall av avtalen kan bety konkurrentenes relative konkurransefordel faller bort, sier Egil Ove Sundheim, Norges sjømatråds fiskeriutsending til USA.

I 2016 eksporterte Norge sjømat for rekordhøye 91,6 milliarder kroner, 17 milliarder kroner mer enn året før, som også var et rekordår, ifølge Norges sjømatråd. Likevel falt lakseeksporten med én prosent til Asia.

– Det er spesielt i Japan og Sørøst-Asia, men også i Nord-Amerika, for eksempel chilensk laks konkurrerer med norsk laks, sier Sundheim.

Han tror også Kina kan få større innpass i regionen og bli en drivkraft og førende på frihandel der, som følge av USAs skroting av TPP. (©NTB)