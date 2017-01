Den katolske kirken risikerer å betale tilbake 100 millioner kroner

Oslo katolske bispedømme tapte tidligere i år søksmålet mot staten, som har krevd tilbakebetalt 40 millioner kroner i medlemsrotsaken. Nå krever Oslo kommune penger tilbakebetalt, og kravet vil trolig ligge rundt ti millioner kroner, skriver Klassekampen.

– Vi har ventet på tingrettens dom. Den slår fast at bispedømmet har fått utbetalt flere titalls millioner kroner i urettmessig støtte, og vi må selvsagt følge opp de pengene de har fått fra Oslo kommune, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) til avisen.

Oslo katolske bispedømme sier til avisen at de forventer at kommuner over hele landet kommer med krav om tilbakebetaling av trosstøtte.

– Vi er forberedt på å få krav fra alle kommunene, men det er de største kommunene hvor det vil bli snakk om mest penger, sier fungerende administrativ leder i OKB, Lisa Wade.

Ifølge avisen kan Den katolske kirke alt i alt måtte tilbakebetale over 100 millioner kroner i offentlig støtte i kjølvannet av medlemssaken. Bakgrunnen er at ansatte i Oslo katolske bispedømme (OKB) i perioden 2010 til 2014 registrerte tusenvis av intetanende personer som medlemmer, for så å søke statsstøtte for disse. (©NTB)