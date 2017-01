Asker-drapet kan ha sammenheng med MC-konflikt

To menn på 27 og 33 år er siktet for drap eller medvirkning til det. I tillegg er tre menn pågrepet og siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til det, sier Grete Lien Metlid, politiinspektør og leder ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt.

De drapssiktede mennene, som har tilknytning til MC-klubben Rock Machine, meldte seg for politiet mandag. Begge ble onsdag ettermiddag varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud. De må dessuten sitte i fullstendig isolasjon de første to ukene av perioden.

Oslo tingrett mener det er fare for at bevis kan forsvinne eller bli ødelagt hvis de to får ha kontakt med andre.

Det var søndag kveld at den 31 år gamle norsk-iraneren ble funnet død i sin egen bolig på Blakstad i Asker. Det skal ha vært en voldsom slåsskamp mellom avdøde og de to drapssiktede mennene i forkant av at han ble funnet død.

VG skriver at flere sentrale personer i MC-klubben Rock Machine er pågrepet i forbindelse med drapet. Den avdøde 31-åringen skal samme kveld som han ble drept, ha omtalt en konflikt med navngitte personer i MC-klubben. (©NTB)