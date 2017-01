Små bevegelser på Oslo Børs

Telenor topper omsetningslisten og faller 1,3 prosent. Dagens taper er Rec Silicon som faller 3,8 prosent. Den største økningen står Norsk Hydro for med 1,6 prosent.

Det er også stille på de europeiske børsene. Alle de toneangivende indeksene er på nivå med sluttnoteringen mandag.

Et fat nordsjøolje blir tirsdag formiddag solgt for 55,6 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje blir omsatt for 53,1 dollar fatet. (©NTB)