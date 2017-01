Riksantikvaren sender «dødshus»-søknad i retur

"A House to Die In" er et samarbeid mellom kunstneren Bjarne Melgaard og arkitektfirmaet Snøhetta. Huset er planlagt bygd på deler av tomta der Edvard Munchs hus sto i Ullern bydel i Oslo. Dette området er delvis fredet.

– Som klageinstans skal Riksantikvaren påse at saken er godt nok opplyst før vedtaket fattes. Etter vår vurdering gir ikke dokumentasjonen som følger søknaden, et tilstrekkelig grunnlag til å kunne bedømme dispensasjonsvedtaket og realitetsbehandle klagene. Vi sender saken tilbake til Byantikvaren, ikke minst for å sikre at også klagerne skal få mulighet til å ta stilling til den nye dokumentasjonen når den kommer, sier avdelingsdirektør Hanna Geiran hos Riksantikvaren.

Prosjektet har ført til sterke protester – både hos naboer og en rekke kunstnere, som mener at arven etter Edvard Munch ikke ivaretas godt nok. (©NTB)