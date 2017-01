To har meldt seg for politiet etter drap i Asker

– De to mennene møtte her på politihuset. Det er for tidlig å si noe om hva slags relasjon de har til saken, men foreløpig har de status som mistenkte, sier Grete Lien Metlid, leder for vold- og seksualavsnittet i Oslo politidistrikt.

Hun hadde akkurat avsluttet en pressekonferanse om etterforskningen etter dødsfallet da hun kom tilbake få minutter senere for å fortelle pressen om den nye utviklingen i saken.

En 31 år gammel mann ble funnet livløs i sin egen leilighet i Asker søndag kveld. Politiet mener han ble drept.

– Vi kommer ikke til å gå ut med navn, siden vi ikke finner det nødvendig nå. Han er hjemmehørende i Asker og ble funnet i sin egen bolig, sa Grete Lien Metlid.

Den 31 år gamle mannen er norsk statsborger, men har iransk familiebakgrunn. (©NTB)