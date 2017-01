Ulvemotstandere varsler nytt fakkeltog

Arrangørene setter opp busser fra flere fylker inn til Oslo. Der vil demonstrantene gå i fakkeltog fra Stortinget til Statsministerens kontor for å overlevere et budskap direkte til statsminister Erna Solberg (H).

«Regjeringens håndtering av ulvesaken opprører mange. Stortingets flertallsvedtak om bestandsmål for ulv er i praksis parkert gjennom regjeringens håndtering», skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark, som er en av arrangørene.

En lignende demonstrasjon mot regjeringens ulvevedtak 4. januar samlet mellom 1.500 og 2.000 deltakere.

– Jeg har forståelse for at vedtaket er krevende for folk som bor i ulvesonen, spesielt for bønder og andre grunneiere, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB.

Det er ventet at representanter fra flere kommuner og jeger-, skogs- og landbruksorganisasjoner vil delta. Demonstrasjonen kommer i anledning at Stortinget dagen etter skal diskutere spørsmålet. (©NTB)