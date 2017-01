Frivillig overvåking kan gi billigere forsikring

Tryg har gjennomført et pilotforsøk der sjåfører har fått montert inn en svart boks i bilen, som registrerer hvordan man kjører. Og sikker kjøring kan altså bli belønnet med lavere forsikringspremie, skriver Bergens Tidende.

Målet er å utvikle en bilforsikring som kan bli lansert allerede i løpet av våren. Tilbudet skal være frivillig og er tenkt rettet mot ungdom og foreldre som vil holde øye med barna når de låner bilen. For eksempel kan foreldrene få en tekstmelding dersom poden kjører for fort.

– De unge avgir data, ikke minst gjennom mobiltelefonen, hele tiden. De er vant til å bli registrert og reagerer mindre på det enn mange godt voksne. Vi skal likevel ikke lage løsninger som utnytter dette, sier kommunikasjonsdirektør Ole Irgens i Tryg.

De nødvendige konsesjonene fra Datatilsynet er på plass, men tilsynet er likevel ikke udelt begeistret.

– Det er vesentlig, men ikke tilstrekkelig, at dette skjer frivillig. Det vil likevel være grenser for innsamling og lagring, sier seniorrådgiver Andreas Hobæk. Han er opptatt av at frivilligheten må være reell og at prisforskjellene ikke blir så store at folk i praksis blir presset til å la seg overvåke.