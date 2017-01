Bygård i Lillehammer brenner ned – 16 evakuert

Til sammen er 16 personer evakuert på grunn av brannen, som startet i en bygård i krysset mellom Storgata og Elvegata i Lillehammer sentrum natt til søndag. Én av dem er fraktet til sykehus.

Det er bygningen der brannen startet – i Storgata 81 – som brenner ned. Det var lenge stor frykt for at brannen skulle spre seg til to tilstøtende adresser, men brannvesenet har søndag formiddag god tro på at de skal kunne berge trebygningene.

– Det er snakk om tre trehus som henger sammen. Det ene er totalskadd, mens de to andre har røyk- og vannskader, men det har ikke tatt fyr der, sier operasjonsleder Sissel Svarstad i Innlandet politidistrikt til NTB.

Brannsjef Knut Birger Bakken i Lillehammer forteller at det jobbes videre med å forhindre spredning.

– Vi jobber fortsatt med å sørge for at brannen ikke sprer seg sørover. Men vi mener vi har kontroll nå, sier han til NRK. (©NTB)