Politiker tjener privat på sak han fremmer

På Stortinget kjemper Orten for utbygging av aksen som skal sørge for at hjemkommunen Midsund får fergefri fastlandsforbindelse. Samtidig er Orten gjennom sitt investeringsselskap medeier i et selskap som vil drive boligutvikling i området. Det har brukt Møreaksen som argument for å omregulere et område til boligformål, skriver Sunnmørsposten. Avisen påpeker at Høyre-politikerne dermed har en økonomisk egeninteresse av at Møreaksen bygges.

Orten skjønner at det kan stilles spørsmål ved situasjonen, men synes ikke selv den er problematisk.

– For det første er det ingen formell habilitetskonflikt. Samtidig vil alle eiendommer i Midsund kunne få en positiv utvikling som følge av Møreaksen, det gjelder også min egen bolig. Det er nærmest umulig for en stortingsrepresentant ikke å ha en viss interesse av utviklingen i hjemkommunen.

Han sier deltakelsen i utviklingen av boligområdet har vært artig og en kombinasjon av idealisme og et håp om å tjene noen kroner. (©NTB)