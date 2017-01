Ny mann pågrepet etter skyting mot utested i Oslo

Avisen får opplyst at den 34 år gamle mannen ble pågrepet på Arlanda lufthavn utenfor Stockholm 10. januar. Han er tidligere domfelt og tilhører ifølge Dagbladet det kriminelle miljøet i Oslo.

– Han ble pågrepet i Sverige etter anmodning fra norsk påtalemyndighet, og vi samarbeidet med svensk politi for å få ham overlevert til oss, sier politiadvokat Ane Evang ved Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo-politiet.

Hun forteller at 34-åringen reiste ut av landet kort etter skyteepisoden, og at han kom med fly fra England da han ble pågrepet. Onsdag denne uken ble han varetektsfengslet i to uker.

Fra før er en annen mann varetektsfengslet og siktet i saken. Han ble pågrepet 22. desember. I tillegg er fire andre personer blitt tatt inn av politiet, men disse er senere løslatt, ifølge Dagbladet.

Politiet har tidligere uttalt at det bare var flaks at ingen ble truffet da det ble avfyrt en rekke skudd fra en stjålet bil mot utestedet i Hausmanns gate i Oslo 12. desember. De har undersøker flere konkrete miljøer etter skytingen. (©NTB)