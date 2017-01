Mann skjøt seg selv i foten på Nesodden

Politiet fikk melding om skuddepisoden ved 23.30-tiden fredag. De reiste da til stedet for å snakke med personen som, ifølge meldingen, skulle være skadd av et vådeskudd.

– Mannen forklarte at han har skutt seg selv i foten. Han var kun lettere skadd og er fraktet til sykehus, sier operasjonsleder Pål-André Thorsby i Øst politidistrikt.

Samtidig fikk politiet informasjon om at en annen mann var til stede i rommet da mannen ble skutt. Lørdag morgen fikk de kontroll på denne mannen og våpenet som var brukt.

– Denne mannen er pågrepet i den hensikt at vi ønsker å få en forklaring av ham om saken. Det er ingenting som tilsier at den andre mannen er skutt av noen andre, men vi ønsker å få bekreftet at forklaringene stemmer overens, sier Thorby.

Operasjonslederen sier at de ikke har tegn på at slagsmål eller noe annet skal ha forårsaket skuddepisoden. De involverte er kjent av politiet fra før. (©NTB)