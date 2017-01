Mange eldre er underernært på sykehus

Underernæringen er assosiert med økt sykelighet, lengre sykehusopphold og høyere dødelighet, fastslås det i rapporten som er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.

– Selv om over halvparten av alle voksne i Norge er overvektige, er underernæring paradoksalt nok svært vanlig på norske sykehus, fastslår arbeidsgruppen i fagrådet.

Rapporten viser blant annet til flere rapporter som alle fastslår at sykdomsrelatert underernæring på sykehusene er et stort problem. Nyere undersøkelser fra Helse Bergen viser at hver tredje pasient er i såkalt ernæringsmessig risiko. En undersøkelse fra Akershus universitetssykehus (Ahus) viser at dette gjelder så mange som 47 prosent av eldre pasienter. I en tidligere studie blant eldre pasienter ved medisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus ble hele 57 prosent klassifisert som underernært.

– Det er publisert en rekke rapporter de siste 30 årene om hvordan utfordringen skal løses, men det er fremdeles et stort potensial for forbedring når det gjelder å ivareta pasientenes ernæringsstatus i pasientforløpet, skriver fagrådet i rapporten. (©NTB)