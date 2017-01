Lundin skrur opp forventningene til felt

Selskapet øker sitt samlede ressursanslag med 5 millioner fat til 743,5 millioner, skriver Stavanger Aftenblad. I en melding forklares dette med at de to største feltene, Johan Sverdrup og Edvard Grieg, inneholder mer olje og gass enn tidligere antatt. For Johan Sverdrups del forklares økningen med en bedre forståelse av reservoaret, opplyser selskapet. På Edvard Grieg har prøveboring påvist mer olje enn forventet i den vestlige delen av feltet.

96 prosent av Lundins reserver ligger på norsk sokkel, og 93 prosent av dette er olje. (©NTB)