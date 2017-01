Kringkastingsrådet diskuterer distriktene

Distriktsdivisjonen har rundt 1.000 ansatte, og de to daglige TV-sendingene krever store ressurser. Brorparten av de 382.000 seerne klokken 18.45 på hverdager er altså over 50 år. Over 200.000 er i pensjonsalder, mens bare 8.000 av seerne er i 20-årene, skriver Medier24.

– Har vi da behov for to daglige sendinger på 15 og 5 minutter, eller skal vi gi et jevnere tilbud gjennom døgnet – også på lineært TV, spør distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen i forkant av diskusjonen. Men hun forsikrer at hennes folk skal være på lineært TV også i fremtiden.

– Spørsmålet er hvordan. I dag vil publikum plukke innhold når det selv passer dem, sier hun. Og kortere TV-sendinger, kan bety mer innhold på nett.

– Vi er kort og godt nødt til å nå fram til publikum med regionalt innhold på nett, og særlig mobil, mye bedre enn vi gjør i dag. Vi skal ikke lage mindre innhold i levende bilder, spørsmålet er hvordan vi skal publisere det slik at vi når publikum. (©NTB)