Hovedindeksen over 700 poeng

Hovedindeksen passerte 700 poeng første gang klokken 9.33.31. Deretter gikk den samlede verdien av aksjene opp og ned. Den foreløpig høyeste noteringen ble målt klokka 9.59. Forrige rekordnotering ved børsslutt ble satt torsdag med 698,78 poeng.

Marine Harvest og Statoil steg 0,2 prosent, mens Yara-aksjen hadde løftet seg 0,7 prosent i 10-tiden. Alle bidro sterkt til at hovedindeksen passerte 700-poengsmerket.

Norsk Hydro fortsatte imidlertid fallet fra torsdag og sørget med en nedgang på 0,9 prosent for å bremse oppgangen.

Oljeprisen var også på vei opp fredag formiddag. Et fat nordsjøolje ble omsatt for 54,49 dollar, mens amerikansk lettolje gikk for 51,63 dollar fatet.

På de viktigste europeiske børsene var det mindre endringer fredag formiddag. DAX 30 i Frankfurt sto omtrent på stedet hvil, CAC 40 i Paris løftet seg 0,2 prosent, mens FTSE 100 i London falt 0,2 prosent. (©NTB)