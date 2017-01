Syriske brødre dømt til fengsel for voldtekt av jente

Det til tross for at retten slo fast at den seksuelle omgangen var frivillig fra jentas side, melder NRK.

I tillegg må de betale 100.000 kroner hver i erstatning til fornærmede. Den nye voldtektsparagrafen som trådde i kraft i 2015, slår fast at all samleie med barn under 14 år er voldtekt uansett om handlingen var frivillig.

Spørsmålet i rettssaken dreide seg derfor om hvorvidt de tre brødrene var klar over at jenta bare var 13 da samleiene fant sted i leiligheten deres i Haugesund i mai i fjor.

I dommen står det at brødrene flere ganger spurte jenta om alder, hvorpå hun løy og sa hun var 18 år. Retten kom likevel fram til at de dømte ikke viste tilstrekkelig aktsomhet, og burde fattet mistanke om at jenta var yngre enn hun utga seg for å være.

Forsvarsadvokat for en av brødrene, Trond Hjelde, sier dommen blir anket til lagmannsretten. Forsvarer for en av de andre brødrene, Erik Lea, anbefaler sin klient å gjøre det samme. (©NTB)