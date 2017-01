Rosa sløyfe med rekordbidrag til kreftforskning

Aldri før har aksjonen gitt mer penger til kreftforskning, opplyser Kreftforeningen.

– Dette er takket være et enormt engasjement fra det norske folk. Vi gleder oss til å se resultatene av forskningen i fremtiden, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Totalt fire forskningsprosjekter får støtte. To av dem skal se på metoder som kan gjøre behandlingen mer effektiv for dem som ikke kan bli friske av brystkreft. De to forskningsprosjektene retter seg mot immunterapi og brystkreft med spredning til hjernen.

– Ved å støtte denne typen klinisk forskning kan Rosa sløyfe bidra til at flere får bedre liv og lever lenger med sykdommen sin, sier styreleder Ester-Johanne Sande i Brystkreftforeningen.

Siden 1990 har Rosa sløyfe bidratt med mer enn 160 millioner kroner til brystkreftsaken.