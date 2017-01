Endelig slutt for juryordningen

KrF har nemlig fått regjeringspartiene Høyre og Frp med seg på forslaget om å fjerne juryen og erstatte den med en meddomsrett med fem lekdommere og to fagdommere. Avtalen var i realiteten klar etter onsdagens gruppemøter.

– Dette er en historisk reform og ikke noe Stortinget endrer hvert tiende år, sier Ulf Leirstein (Frp) til Aftenposten, som var først ute med nyheten torsdag.

Mens Arbeiderpartiet lenge har gått inn for å fjerne juryordningen, står regjeringens andre samarbeidsparti Venstre står utenfor enigheten.

KrFs justispolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad sier til NTB at han håper Stortinget vil få saken til behandling fra regjeringen før påske, slik at et endelig lovvedtak kan fattes innen sommeren.

– For KrF har dette vært et viktig rettssikkerhetsspørsmål som vi har jobbet med lenge. Innføring av meddomsrett i alle saker vil styrke rettssikkerheten. Lekdommerne vil fremdeles ha flertall, men kjennelsen må nå begrunnes, sier Ropstad. (©NTB)