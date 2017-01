UDI-sjefen skeptisk til foreldelsesfrist

I debatten som har oppstått om tilbakekallelse skal avgjøres av forvaltningen eller domstolene, har flere tatt opp muligheten for å innføre en foreldelsesfrist. Etter et visst antall år, skal man ikke lenger risikere å miste statsborgerskapet – selv om man opprinnelig løy på søknaden sin.

Men dette forslaget har direktøren i Utlendingsdirektoratet lite til overs for. Det kan få noen utslag man først bør tenke gjennom, skriver Forfang i et blogginnlegg.

Et eksempel er om en person har begått alvorlig kriminalitet.

– Det kan være saker der en person blir etterforsket for et alvorlig kriminelt forhold, og at politiet i den forbindelse kommer over dokumentasjon som viser at hele oppholdsgrunnlaget og statsborgerskapet bygger på falske opplysninger om identitet, skriver Forfang.

– I et slikt tilfelle antar jeg at tilbakekall av statsborgerskap, med påfølgende utvisning, vil møte bredere forståelse, skriver han. (©NTB)