Problemer med DAB-nettet flere steder i landet

– På grunn av fiberbrudd i en kabel i Oppland fylke er vi uten DAB-dekning, skriver politiet i Salten på Twitter. Politiets arbeid er ikke berørt av feilen.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) sier feilen er lokalisert og det jobbes med å rette denne opp.

– Jeg kan bekrefte at det er et fiberbrudd i Oslo-området og et i Oppland. I Oppland går det utover bredbånd og mobil, mens det er problemer med DAB-nettet over hele landet, sier assisterende direktør Elisabeth Aarsæther i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til VG nå i kveld.

For en uke siden var Nordland først ute i den såkalte FM-slukkingen, der de riksdekkende kanalenes FM-sendinger stoppes og DAB-nettet overtar.

Det førte blant annet til telefonstorm til rikskringkasteren NRK, som hadde flyttet kanaler fra riksblokka til regionblokka slik at folk ble nødt til å søke opp kanalene på nytt. (©NTB)