Mann funnet på gangvei etter utforkjøring på Romerike

– Vi fikk først melding om en utforkjøring og at bilen hadde kjørt på et tre. Så fant noen en bevisstløs mann på en gangvei. Vi har kommet til at bilføreren må ha kommet seg ut av bilen og opp til gangveien cirka 100 meter unna, sier operasjonsleder Petter Olausson i Øst politidistrikt til NTB.

Ulykken skjedde på fylkesvei 159, Nordbyveien, i 6-tiden mandag morgen.

– Vi har ikke bekreftet ID på føreren, men vi prøver å finne ut hvem han er ut fra bilens registreringsnummer. Hvor alvorlig skadd han er, vet vi ikke, men han var bevisstløs og er kjørt til Ullevål sykehus, sier operasjonslederen.

– Årsaken til ulykken er umulig å si noe om, men det er ikke glatt veibane som er grunnen. Vi har heller ikke hatt noen andre trafikkulykker på Romerike i løpet av natten, sier Olausson.

Nordbyveien ble stengt på ulykkesstedet, men ble åpnet igjen etter kort tid. (©NTB)