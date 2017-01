Staten ber retten avvise Breiviks påstander

Tirsdag formiddag er det klart for prosedyrer i saken den terrordømte massedrapsmannen har reist mot staten. Borgarting lagmannsrett har gjennom fire dager fått presentert bevisene, og skal i prosedyrene få partenes oppsummeringer, vurderinger og konklusjoner, det som i retten kalles påstander.

I søksmålet viser Breivik til flere elementer i soningsregimet som han mener er i strid med menneskerettighetenes forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling, samt retten til privatliv og til å etablere relasjoner.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted vil konkludere stikk motsatt i sin prosedyre; Breivik har ikke vært isolert i fengselet, sikkerhetstiltakene er nødvendige fordi Breivik fortsatt er svært farlig og behandlingen av ham har vært profesjonell og human i hele perioden han har sittet inne.

Sejersted vil også framholde at den strenge kontrollen med Breiviks kommunikasjon med omverdenen er nødvendig av samme grunn; Breivik har et uttalt ønske om å etablere et internasjonalt terrornettverk, og må derfor begrenses i sin spredning av høyreekstrem argumentasjon.

Da søksmålet ble behandlet i Oslo tingrett, ga retten Breivik medhold i at han var blitt behandlet på en inhuman og nedverdigende måte, og at artikkel 3 i Menneskerettighetskonvensjonen var blitt krenket. Tingretten kom derimot til at den svært reduserte muligheten han har til å kommunisere med omverdenen ikke er i strid med artikkel 8, slik Breivik hevder. (©NTB)