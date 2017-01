Staten: – Tingrettens vurdering var uriktig i Breivik-saken

Statens advokater startet sin prosedyre under rettssaken om terrordømte Anders Behring Breiviks soningsforhold i Borgarting lagmannsrett tirsdag. Advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten slo fast at staten mener Oslo tingrett bommet i fjor, da staten ble dømt for å ha utsatt Breivik for umenneskelige og nedverdigende soningsforhold.

Emberland hevdet både tingrettens bevisvurdering og rettsanvendelse var uriktig.

– Tingretten har satt terskelen for krenkelse for lavt, uttalte Emberland.

– Det kan selvsagt være enkelttiltak, enkeltepisoder og enkeltperioder som kan nå den terskelen, men det skal mye til. Det er en helhetsvurdering som skal legges til grunn, det er en vurdering av det totale trykket som er avgjørende, uttalte Emberland. (©NTB)