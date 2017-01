Oljegiganter fristes ikke av leting i Norge

Statoil vil være operatør eller partner i rundt 70 prosent av letebrønnene på norsk sokkel i år. Noen ganger sliter selskapet med å finne partner til letingen, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det er mer krevende å få tilslutning og enighet i lisensene om ulike boremål enn hva en har erfart tidligere. Partnerskapene er naturlig nok opptatt av å redusere kostnader og prioriterer strengt, sier pressekontakt Morten Eek i Statoil. Han sier det er viktig at de som er aktive på norsk sokkel også er aktive i letingen, men påpeker samtidig at prospektene som ligger til grunn for beslutningene må være gode.

Professor i petroleumsøkonomi Klaus Mohn tror rammevilkår, samt modningen og utviklingen av norsk sokkel er en del av forklaringen til den manglende interessen fra de største aktørene.

– I tillegg må en huske at dette er svære selskaper, og for at de skal finne noe interessant så må det være svære prosjekter og svære eierandeler. Sånn som norsk sokkel har utviklet seg, har det blitt vanligere med små prosjekter og små funn, noe som i sin tur gir lavere absoluttverdi, forklarer han. (©NTB)