Kygo og Kyrre Lien på europeisk Forbes-liste

Sammen med gründer Martin McGloin og Mondos kjøkkensjef Christian Pettersen, er Kygo og Lien å finne på hver sin «30 under 30» liste fra det anerkjente forretningsmagasinet, skriver Aftenposten. For Europa lager Forbes ti lister i ulike kategorier, slik at til sammen 300 unge entreprenører blir løftet fram.

– For meg betyr dette at jeg kan bli satt i kontakt med dyktige folk som deler mine visjoner for hva den nye mediehverdagen skal bringe. Dette er folk som kanskje vil skape endring, sier Lien. Han har blant annet rapportert fra konflikter i Øst-Ukraina, Gaza og Myanmar, og Forbes påpeker Liens bruk av innovativ fototeknikk, som video med 360 graders vinkel.

– Det er mye journalistikk som lages i dag, både i Norge og internasjonalt, som er for gammeldags og overfladisk til å nå igjennom i dagens mediebilde. Det er så mye informasjon som skal ut. Jeg tror det er viktig å prøve ut nye fortellerteknikker, for eksempel større interaktive reportasjer som engasjerer lesere, sier Lien. (©NTB)