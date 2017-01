Folkehelsa vil gi flere influensamedisinen Tamiflu

– Det har kanskje gått litt i glemmeboken. Vi ønsker at legene i hvert fall vurderer bruk av Tamiflu, spesielt når det er pasienter som er i risikogruppen for utvikling av alvorlig sykdom, sier avdelingsdirektør Siri Helene Hauge i Folkehelseinstituttet til NRK.

Årets influensasesong er blant de kraftigste på flere år, og flere enn 3.000 personer er blitt innlagt på sykehus. Tamiflu forsinker spredningen av virus i kroppen, men bare 1.500 pasienter fikk legemiddelet i fjor.

– Det kan være et nyttig medikament for mange pasienter. Det kan redde liv og kan holde folk ute av sykehusene, og gjøre at folk ikke trenger å ligge i respirator, sier Peter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Han understreker at medisinen har begrenset effekt hos friske mennesker, og at den først og fremst er fornuftig hos pasienter som kan bli alvorlig syke av influensa.

Svineinfluensaen ble erklært en pandemi i juli 2009. Fem måneder senere hadde en kvart million nordmenn kjøpt legemiddelet. (©NTB)