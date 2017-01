Byrådslederen vurderer ny anbudsrunde på søppelhenting i Oslo

– Vi har vært tydelige på at Renovasjonsetaten skal gjøre forberedelser for en anbudsprosess for å bygge opp beredskapen i kommunen på kort og lang sikt. Vi har også bedt etaten om å forberede en ny anbudsrunde på avfallshenting i hele Oslo, som en «plan b», dersom situasjonen ikke bedrer seg og det blir nødvendig, sier Johansen til Aftenposten.

Avisen skriver at byrådslederen ikke har detaljene om hva som ligger i å «bygge opp beredskapen» for søppelhenting. Etter det Aftenposten forstår, er det snakk om å ha egne folk i beredskap som kan hente avfall dersom det blir nødvendig.

– Vi har bedt om og fått juridiske vurderinger rundt hvorvidt vi kan heve kontrakten på dette tidspunktet og en mulig fremtidig heving av deler av kontrakten. I sin ytterste konsekvens åpnes det for at kontrakten med Veireno kan heves. Men først og fremst står det i kontrakten at de kan forbedre seg og rette opp det som er påpekt. Det har de langt på vei gjort, sier Johansen.

Det har vært store problemer med søppelhenting i Oslo siden Veireno tok over ansvaret i oktober i fjor. Det var det forrige byrådet som inngikk avtalen. (©NTB)