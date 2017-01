Vegvesenet forbereder drammenserne på lange køer

Daglig kjører 18.000 biler gjennom Strømsåstunnelen på E134, en av Drammens viktigste hovedfartsårer. Når tunnelen skal stenges i fire uker, i første periode fra 27. januar, vil det derfor bli lange køer.

– Vi beklager at stengingen vil skape store utfordringer for mange. Det blir lengre køer og større press på sentrumsgatene, sier prosjektleder Odd Grette i Vegvesenet.

Vegvesenet oppfordrer de som har mulighet til å ta toget, kjøre sammen med kolleger, kjøre på andre tidspunkter, ha hjemmekontor eller gå eller sykle til jobb. Tunnelen skal stenges helt fra 27. januar til 10. februar, om natten fra 10. februar til 24. februar og helt fra 24. februar til 10. mars.

– Vi må stenge tunnelen fordi vi under en rutineinspeksjon oppdaget et område av fjellet som må sikres bedre. For å få til dette må vi ta ned deler av taket i tunnelen, forklarer Grette.

Vegvesenet sier de forventer store trafikale problemer særlig i rushtiden og opplyser at de vil følge utviklingen nøye. (©NTB)