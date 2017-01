Færre nye bøker for barn og unge

I 2015 ble det gitt ut 359 norske bøker for barn og ungdom, mens tallet var 445 i toppåret 2011, skriver Klassekampen. Til sammen ble det gitt ut 1.116 bøker til denne målgruppen i 2015, det laveste tallet siden 2007. Blant de utenlandske bøkene, er det oversettelser fra engelsk som dominerer.

Forfatter Sigbjørn Mostue, som har vunnet priser for sine bøker for barn og unge, er bekymret for utviklingen. Han mener bokhandlene må gjøre mer for å markedsføre norske bøker.

– Generelt synes jeg bokhandlerne vier den norske barne- og ungdomslitteraturen lite oppmerksomhet. Sist jeg var innom en bokhandel, kunne jeg telle på én hånd antallet norske ungdomsbøker som ble stilt ut. De utenlandske bokseriene var det ikke vanskelig å få øye på, sier han og trekker fram eksempler som «Dødslekene» og «The Mazerunner».

Trine Stensen i Bokhandlerforeningen er ikke enig i at bokhandlerne gjør for lite for å synliggjøre de norske bøkene. Hun skriver i en epost at «det jobbes beinhardt med å løfte norsk barne- og ungdomslitteratur». «Norsk bokhandel er variert og norske forfatterskap løftes først og fremst fram gjennom synliggjøring og samtaler i daglige møter med kundene», skriver hun videre. (©NTB)