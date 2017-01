Dark Room-leder hedres med DIXI-prisen

DIXI Ressurssenter mot voldtekt mener Reikrås fortjener prisen fordi hun stolte på magefølelsen og ba om mer tid og ressurser for å grave dypere i en sak som ble anmeldt til Vest politidistrikt. Det var starten på opprullingen av tidenes mest omfattende overgrepssak mot barn.

Juryen uttaler at flere måneder med etterforskning resulterte i at mange nå er siktet for seksuelle overgrep, produksjon, deling og spredning av overgrepsbilder og filmer av barn og unge.

DIXI fastslår at Dark Room-operasjonen både har avverget og avdekket seksuelle overgrep mot barn og unge, og til tillegg gitt økt oppmerksomhet om temaet.

– Reikrås er en etterforsker som viser hvor viktig det er med ildsjeler som tar overgrep på alvor og velger å tro på at dette skjer oftere enn vi tror og nærmere enn vi tror, heter det i juryens begrunnelse.

Prisen deles ut på Litteraturhuset i Oslo tirsdag neste uke. (©NTB)