Berg: – Uakseptabel søppelsituasjon i Oslo

– Kontrakten sier helt tydelig at brudd på bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår gir oppdragsgiver rett til å heve kontrakten – også om leverandøren retter forholdene, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

Han er ikke urolig for søksmål fra Veireno dersom kommunen sier opp avtalen, men medgir at de juridiske vurderingene er foretatt av styret i Rødt Oslo alene.

– Vi husker jo hva som skjedde i 2011 da Adecco ble avslørt for grove brudd på arbeidsmiljøloven ved Ammerudlunden sykehjem. Da tok det fire dager før Høyres byrådsleder rykket ut og hevet kontrakten.

Moxnes sier han forventer samme handlekraft fra det rødgrønne byrådet som forgjengerne utviste i 2011. Hvis ikke vil vippepartiet fremme mistillitsforslag mot Miljøpartiet De Grønnes samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg senere i vinter.

Selv sier samferdselsbyråden at byrådet vurderer alle alternativer, også mulighetene for at hele eller deler av avtalen kan sies opp.