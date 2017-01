Ankesak mellom Hurtigruten og Bodø for retten

Hurtigruten mener de har betalt for mye i havneavgifter og har gått til sak mot Bodø havn for å få tilbake flere millioner, melder NRK. To ganger i døgnet legger et hurtigruteskip til i Bodø og ligger der i fire timer. Havnevesenet fakturerer avgift for et helt døgn, noe rederiet mener er urimelig.

En rekke andre havner fakturerer etter samme prinsipp. Prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten sier ingen ønsker å forhandle og at selskapet derfor har gått til sak. I Salten tingrett ble Hurtigruten i fjor tilkjent tre millioner kroner. Det er anken etter denne saken som nå skal behandles i Hålogaland lagmannsrett.

Hurtigruten har rettet krav mot flere andre havner: Det samlede kravet er på 120 millioner kroner.

– Vi får se når dommen kommer, men med tanke på at veldig mange havner viser til nettopp Bodø-saken som prinsipiell, så er dette en sak som kommer til å få presedens for mange av de andre havnene, tror Lillebo.

Bodø kommune og havn mener på sin side at deres avgiftsberegning er riktig og juridisk holdbar, sier advokat Brynjar Østgård. (©NTB)