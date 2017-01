Aktor vil ha ubetinget fengsel i au pair-saken

Saken dreier seg om et ektepar fra Frogner som ønsket å ha to au pairer. Men siden det kun er lov til å ha én om gangen, fikk de et vennepar til å late som om den ene au pairen skulle være hos dem. De fire har tilstått at de inngikk en proforma-avtale slik at de kunne ha to au pairer samtidig.

De fire er tiltalt for å ha gitt uriktige opplysninger til utlendingsmyndighetene og for flere ganger å ha hjulpet en utlending til «ulovlig opphold i riket». Et av parene er også tiltalt for å ha gjort bruk av utlendingenes arbeidskraft til tross for at disse ikke hadde arbeidstillatelse.

– Dette er bevist utover enhver rimelig tvil. Og dette har skjedd fire ganger, framholdt aktor Hans Petter Skurdal i sin prosedyre i Oslo tingrett mandag.

Han la ned påstand om åtte måneders fengsel for ekteparet som ønsket å ha to au pairer. Venneparet bør dømmes til 120 dagers ubetinget fengsel, ifølge påtalemyndigheten. (©NTB)