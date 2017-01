Svalbard: Driver isbjørner bort fra Longyearbyen

En isbjørnbinne og to unger som var på vei mot Longyearbyen, ble natt til lørdag drevet inn i Foxdalen et stykke unna byen. Søndag opplyser Sysselmannen at isbjørnbinna og de to ungene hennes igjen ble observert, denne gangen på veien ved Gruve 6 ved 7-tiden søndag morgen.

– Vi driver nå bjørnene østover i Adventdalen med helikopter og snøscootere og har kontroll på situasjonen, opplyser sysselmannsførstebetjent Thor-Arild Hansen.

Han sier de planlegger å drive isbjørnene inn i Eskerdalen og videre utover til Sassen. Dette vil ta litt tid, og han ber folk om ikke å kjøre snøscooter fra Jernsenga og innover den nærmeste tiden. Norsk Polarinstitutt bistår Sysselmannen med isbjørnfaglig kompetanse.

– Vi ønsker ikke å få isbjørn inn i bebyggelsen. Det vil utgjøre en fare for mennesker, men også en fare for at bjørnene da må skytes. Vi har hatt eksempler tidligere på at isbjørnunger måtte avlives fordi moren deres ble skutt. Vi vil at bjørnene skal finne seg andre steder å lete etter mat, sier Hansen til NRK.

De største turoperatørene er varslet om situasjonen og bedt om å ikke legge turer til området så lenge aksjonen pågår. (©NTB)