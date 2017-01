Dieselforbud i Oslo fra tirsdag

Mandag og tirsdag er det ventet kaldt vær og lite vind. Det er sannsynlig med høy eksosforurensning over store områder av byen disse dagene.

Derfor innfører Oslo kommune for første gang forbud mot å kjøre med dieselbil på kommunale veier fra klokka 6 til klokka 22 fra tirsdag.

Brudd på dieselforbudet straffes med et gebyr på 1.500 kroner, og både politiet og Statens vegvesen har myndighet til håndheving.

Kjøreforbundet gjelder fram til Bymiljøetaten vurderer at det akutte behovet ikke lenger er til stede. Staten har fattet tilsvarende vedtak for deler av Ring 1.

– Akutt høy luftforurensning innebærer at det kan være helsefarlig for barn, eldre og astmatikere å bevege seg utendørs. Dieselforbud er et inngripende tiltak, men er nødvendig for å ta vare på helsa til byens innbyggere, sier Gerd Robsahm Kjørven, konstituert direktør i Bymiljøetaten i Oslo kommune. (©NTB)