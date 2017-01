Titusener tåler ikke et lite rentehopp

Det viser en spørreundersøkelse utført av Norstat for Nordea. Tall fra Finanstilsynet viset at hver femte låntaker under 35 år i fjor tok opp boliglån på fem ganger egen inntekt.

– Den voldsomme veksten i boligprisene har gjort at flere har tatt på seg store lån. Disse svarene vitner om at noen nå strekker strikken vel langt, og det er bekymringsfullt. Vi har som krav at våre kunder skal tåle renteøkninger på minst 5 prosentpoeng. Særlig blant unge merker vi at det er urealistiske forventninger til hvor mye man klarer å takle av gjeld, sier sjef for Nordeas kundevisjon, John Sætre til NRK.

Med unntak av tro på høyere boligpriser, viser undersøkelsen at folk har et ganske avdempet syn på 2017. Flere frykter økende arbeidsledighet og få har høye forventninger til lønnsutviklingen.

– Bare fordi boligprisene har steget kraftig i en lengre periode nå, er det ingen garantier for at det vil fortsette. Vi har i øyeblikket historisk lave renter, og det er ikke gitt at det vil være sånn i fremtiden. Renten kan faktisk begynne å stige igjen, advarer Sætre. (©NTB)