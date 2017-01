Nytt søk etter isbjørner på Svalbard

Longyearbyen (NTB): Sysselmannen har sendt ut helikopter og en snøscooterpatrulje etter at en isbjørnbinne med to unger ble observert øst for Longyearbyen fredag kveld.