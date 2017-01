Actis-topp fikk uønsket hasjleveranse i posten

Actis jobber primært med forebygging og regnes som hovedmotstander av mange som ønsker å liberalisere ruspolitikken. Flere ansatte har opplevd å få rusmidler bestilt i sitt navn, skriver Klassekampen.

Internasjonalt ansvarlig Sørheim fikk i november et brev fra politiet. Da var det opprettet sak mot ham for narkotikasmugling, etter at det var kommet en pakke med en mindre mengde hasj fra Polen påført hans adresse. I tillegg fikk barnevernet en bekymringsmelding, ettersom Sørheim har tre barn.

– Jeg har forklart meg for politiet. Saken er henlagt. Jeg har hatt en fin samtale med barnevernet, og det er avklart, sier Sørheim, som har anmeldt saken.

– Det som provoserer mest, er at man gjennom trakassering og ulovlige metoder forsøker å gjøre det vanskelig for folk å ytre seg i rusdebatten, sier han.

Ester Nafstad er talsperson i organisasjonen Normal, som jobber for legalisering av cannabis. Også hun tror Actis' meningsmotstandere står bak, men sier det ikke kommer fra hennes organisasjon. (©NTB)