Rekordtall for Sp i Hedmark

Det er i en måling gjennomført av Sentio på oppdrag fra Hamar Arbeiderblad at de voldsomme utslagene kommer. Sammenlignet med valgresultatet i 2013 er framgangen på 19,3 prosentpoeng.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum vil imidlertid ikke bare tro at det er ulvesaken som er årsaken til den voldsomme oppslutningen.

– Dette er et voldsomt utslag. Målinger går opp og ned. Det er en stor tillitserklæring. Jeg tar ingen stemme for gitt, sier Vedum, og tror at resultatet skyldes flere forhold.

– Ulvesaken kommer på toppen av mye annet, men har blitt et symbol på at lokale hensyn har blitt oversett. Regjeringen fører en sentraliseringspolitikk på mange fronter. De ser ikke folk og folks hverdag i distriktene, mener han.

Vedum er Sps eneste stortingsrepresentant fra Hedmark, men ville fått besøk av én til på Hedmarksbenken hvis dette hadde vært et valgresultat. (©NTB)