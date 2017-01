Disse lensmannskontorene blir lagt ned

Politidirektør Odd Reidar Humlegård har nå landa på avgjørelsen om lokal organisering av tjenesteenheter og tjenestesteder.

Han opprettholder fire lensmannskontorer som var foreslått nedlagt. Men det blir ingen endringer i Troms i forhold til politimesterens forslag. Det betyr at Salangen lensmannskontor blir borte, mens Hamnvik består.

Kan klage

Politimestrene foreslo å legge ned 130 av dagens lensmannskontorer slik at Norge står igjen med 217 tjenestesteder. Humlegård varslet på forhånd at han kun ville komme med noen få endringer.

Klageperioden er på åtte uker. Politidirektoratet har to uker på å vurdere klagesakene, før de eventuelt oversendes til departementet med frist 1. april 2017.

Bardu får hovedsete

Slik blir organiseringen i Troms: Finnsnes lensmannsdistrikt, som omfatter tjenestested Finnsnes lensmannskontor og dekker kommunene Berg, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Sørreisa og Lenvik. Administrasjonssted Finnsnes.

Midt-Troms lensmannsdistrikt, de fem lensmannsdistriktene Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen og Ibestad, slås sammen under navnet Midt-Troms lensmannsdistrikt. Administrasjonssted Setermoen.

Lensmannsdistriktet vil ha følgende fire tjenestesteder: Storsteinnes lensmannskontor, Andselv lensmannskontor, Setermoen lensmannskontor og Hamnvik lensmannskontor, og dekker dermed kommunene Balsfjord, Målselv, Bardu, Ibestad, Salangen, Lavangen og Gratangen.

Harstad politistasjonsdistrikt: Harstad slås sammen med Kvæfjord lensmannsdistrikt og Skånland fra Evenes, Tjeldsund og Skånland lensmannsdistrikt, under navnet Harstad politistasjonsdistrikt, hvor Evenes og Tjeldsund overføres til Nordland politidistrikt. Administrasjonssted Harstad. Distriktet vil dekke kommunene Harstad, Kvæfjord og Skånland.

Tegnet kartet selv

I den siste runden i Politidirektoratet er det bestemt at fire planlagt nedlagte lensmannskontorer likevel skal videreføres. I tillegg blir sju nye tjenestesteder opprettet.

I Nordland politidistrikt berges Grane og Hattfjelldal lensmannskontor og Tysfjord lensmannskontor. Dessuten skal lensmannskontorene Smøla i Møre og Romsdal og Drangedal i Sør-Øst politidistrikt videreføres. Lødingen legges ned.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier de har gjort noen justeringer der det ble litt for langt mellom distriktene eller at for mange fikk for lang reisevei.

De få påplussingene er også den eneste endringen som er gjort. Det blir altså ingen nedlegginger utover det som allerede er foreslått av politimestrene selv.

Politimestrene ble bedt om å selv tegne kart over hvordan de nye politidistriktene skulle se ut. I det første forslaget var så mange tjenestesteder fjernet at antallet havnet under minimumsgrensen som Stortinget hadde satt.

Disse tjenestestedene legges ned i Finnmark, Nordland og Troms:

Finnmark:

Nesseby lensmannskontor

Troms:

Kvæfjord lensmannskontor

Evenes, Tjeldsund og Skånland lensmannskontor

Salangen lensmannskontor

Nordland

Hadsel lensmannskontor

Bø lensmannskontor

Lødingen lensmannskontor

Ballangen lensmannskontor

Saltdal og Beiarn lensmannskontor

Steigen lensmannskontor

Gildeskål lensmannskontor

Rødøy lensmannskontor

Hemnes lensmannskontor

Sømna lensmannskontor