«Scarface» utlevert til Polen

I oktober i fjor ble mannens anke på utsendelsen i Oslo tingrett avvist i Borgarting lagmannsrett.

Både tingretten og lagmannsretten konkluderte i sine kjennelser at utsendelsen av mannen ikke ville være i strid med utlendingsloven.

Hans advokat Danija Jamina opplyste da at de ville anke til Høyesterett.

– Høyesterett har forkastet anken, og da er saken rettslig avgjort. Han samtykket derfor i utlevering til Polen, sier Danija Jamina til NTB.

30-åringen er i hjemlandet kjent under navnet «Scarface». Han har siden februar i fjor vært etterlyst i hjemlandet for å ha drept en dørvakt med machete, men rømte til Norge. Her ble han pågrepet 7. september i fjor høst og har sittet i varetekt siden da. (©NTB)