Tror på høy laksepris i minst tre år til

Den første uken i januar ble det satt nok en prisrekord, og et kilo laks ble i snitt eksportert for 75,25 kroner per kilo, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Analytiker Tore A. Tønseth i Sparebank 1 Markets fastslår overfor Dagens Næringsliv at han ikke ser noen tegn til at lakseprisen skal få seg en knekk i overskuelig fremtid.

– Dette er egentlig ganske enkelt. Etterspørselen vokser samtidig som produksjonen står nærmest helt stille. Det er betydelig mangel på laks globalt, sier han.

Han peker på at det historisk sett er tilbudssiden som har sørget for prisfall. (©NTB)