Regjeringen innfører nytt våpenamnesti

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier til NRK at alle som har dårlig samvittighet for ulovlige våpen, kan levere dem inn uten å risikere straff.

Han venter at flere tusen våpen vil bli levert inn under amnestiet. Under amnestiene i 2004 og 2008 fikk politiet landet over inn til sammen nesten 50.000 våpen.

– Dette er et vindu på tre måneder, og jeg håper så mange som mulig benytter muligheten. Uregistrerte våpen i omløp representerer en fare for samfunnet, sier Amundsen. (©NTB)