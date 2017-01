De ekstreme værforholdene nærmer seg

Det er Vestlandet sør for Stad som rammest hardest av uværet. Her venter Meteorologisk institutt at vannstanden vil bli 60-80 centimeter over normalen ved flo.

Statistisk sett kommer slike verdier rundt hvert 20. år, og totalt vil det føre til at Bergen kan få en vannstand på opp mot 225 centimeter over nullnivået på sjøkart, ifølge NRK. I Stavanger kan samme verdi ende på over 174 centimeter. Rekorden for Bergen er 240 centimeter i 1990, for Stavanger lyder den på 182 centimeter i 1994.

Ifølge meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Vervarslinga på Vestlandet vil erfaringsmessig Bryggen i Bergen oversvømmes ved rundt 205 centimeters vannstand, skriver Bergens Tidende.

– Det er samtidig ventet høye bølger ytterst på kysten. Signifikant bølgehøyde er beregnet til 6-8 meter, opplyser Meteorologisk institutt.

Vegvesenet melder at fergesambandet Mortavika – Arsvågen på E39 i Rogaland er innstilt torsdag morgen som følge av uvær. Det vil bli gjort en ny vurdering av forholdene klokka 6. (©NTB)