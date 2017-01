Breivik: – Ja, jeg er blitt mye mer radikal i fengselet

– Alt det Sejersted sier stemmer. Jeg var radikal i utgangspunktet, men de siste fem årene er jeg blitt mye mer radikal, sa Breivik da han innledet sin forklaring for Borgarting lagmannsrett torsdag.

Fredrik Sejersted er regjeringsadvokat, og har brukt de to første dagene av ankesaken til å tegne et bilde av Breivik som en stadig mer ytterliggående og farlig høyreekstrem. Det er denne farligheten som legges til grunn for å underlegge Breivik der strengeste sikkerhetsregimet som noen gang har vært praktisert i norske fengsler.

I retten torsdag ba Breivik om at man skiller mellom meninger og farlighet, og hevdet at det er den strenge isolasjonen som har radikalisert ham ytterligere de snaut seks årene siden 22. juli.

– I denne perioden har jeg vært helt isolert, uten å bli korrigert noen gang. Jeg har ikke hatt noen å snakke med, og har vært helt uten korreksjoner. Jeg er blitt særere og særere, sa Breivik. (©NTB)