Torsdag publiserte kronprinsesse Mette-Marit et åpent brev i anledning Borg Høibys 20-årsdag. I brevet refser hun deler av norsk presse for dekningen av sønnen.

«De siste par årene har vært preget av en utvikling jeg som mor selvfølgelig gjerne skulle vært foruten. Marius har blitt utsatt for et press fra deler av norsk presse jeg mener ikke er dem verdig», skriver kronprinsessen.

Slottets kommunikasjonssjef Marianne Hagen ønsker ikke å gå inn på hvilke episoder det er snakk om.

– Det er et faktum at omtalen av Borg Høiby, i enkelte deler av pressen, har økt kraftig i omfang, sier Hagen til Dagbladet, som også sier at brevet ble sendt ut for å markere at kronprinsessens sønn ønsker å holde en lav medieprofil.

– Tidligere, når Borg Høiby eksplisitt har gitt uttrykk for at han ikke ønsker å bli omtalt i pressen, har vi blitt møtt med argumenter fra pressen om at han er voksen, at han er en offentlig person og at det var en biografi om ham på hoffets nettsider. For å markere at han ikke ønsker presseomtale og at han ikke har noen offisiell rolle for kongehuset, har vi også fjernet den biografien, sier Hagen. (©NTB)