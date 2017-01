Snart kommer ekstremværet Vidar til Vestlandet

Vannstanden i områdene som rammes av ekstremværet ventes å bli 70 til 85 centimeter høyere enn oppgitt i tidevannstabellene. Det vil si så fall være høyeste nivå på 20 år. Meteorologisk institutt har derfor kommet med et ekstremværvarsel.

Det er også sendt ut OBS-varsel for Møre og Romsdal og Trøndelag med høy vannstand, mellom 60-75 centimeter, torsdag formiddag.

Meteorologisk institutt har også sendt ut OBS-varsel for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud for torsdag. Det er ventet vannstand på mellom 80 og 110 centimeter over verdiene oppgitt i tidevannstabellene. Høyest vannstand er det ventet tidlig på morgenen og tidlig ettermiddag.

– Det er sterk kuling enkelte steder innover Oslofjorden. Da rusker det godt, og det er også friskt og vått godt innover land. Det vil også fortsette med nedbør og vind utover dagen, men vinden er nok sterkest på formiddagen, sier statsmeteorolog John Smits til NRK.

I Asker og Bærum anmoder politiet båteiere om å undersøke båter og fortøyninger. (©NTB)