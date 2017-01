Rolig i områder uten telefon- og nettforbindelse

Et brudd på en hovedfiberkabel er årsaken til at både mobiltelefoner, fasttelefoner, internett og båtsamband er nede i store områder, ifølge politiet. Problemene har vart siden tirsdag morgen, og politi og helsevesen i Båtsfjord og Berlevåg har satt inn døgnbemanning for å hjelpe folk.

Lokalt politi kommuniserer med operasjonssentralen i Kirkenes over samband.

– Det har vært rolig gjennom kvelden og natten, sier operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen i Finnmark politidistrikt til NTB. Han regner med at problemene blir fikset i løpet av onsdag formiddag.

Heller ikke båtradioene fungerer på grunn av bruddet på hovedfiberkabelen, som ligger ute i havet. iFinnmark melder at en båt som var på vei ut for å reparere feilen, måtte snu på grunn av dårlig vær tirsdag.

Foreløpig er det ikke meldt om alvorlige følger av kommunikasjonsbruddet. (©NTB)